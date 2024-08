Comparte

Gonzalo Castellani se refirió a la clasificación de Colo-Colo en Copa Libertadores y adelantó lo que será el duelo ante River Plate. El volante también, comentó su adaptación en el Cacique.

En conferencia de prensa, el argentino indicó que “lo de la gente es increíble, el recibimiento en el hotel, después en las tribunas, muchísima gente celebrando y festejando con ellos, ha sido algo muy lindo. Sabíamos que era algo histórico para el club, habíamos sacado una mínima ventaja acá de local. Fuimos con mucha fe, sabiendo que el equipo estaba muy bien, estaba motivado, en todos los frentes está dando pelea y estábamos muy enteros”.

“Salimos a buscar el partido, obviamente por situaciones de juego a veces se ve la idea clara, a veces se hace un poquito más más duro el encuentro, por la importancia que tiene, por el rival, por la cancha, por el clima, por lo que sea, pero siempre dimos la cara. Fuimos para adelante y es una clasificación más que merecida“, añadió el mediocampista.

Sobre la importancia de Jorge Almirón para tener al plantel competitivo, comentó que “Siempre pone hincapié que todos son importantes, que vamos a tener posibilidades y están los hechos. Es muy positivo y bueno también cabe en cada uno de nosotros, en cada jugador tener la fortaleza mental para cuando no te toca seguir dando para adelante. Eso quizás al principio costó un poco hasta conocernos, hasta contagiarnos uno de otro. He escuchado una frase que me gusta mucho, que los equipos ganan partidos y los planteles ganan cosas importantes y eso creo que está reflejado en nosotros“.

Próximo desafío internacional

En cuanto al rival en los cuartos de final de Copa Libertadores, Castellani expresó que “por cómo se reforzó y el historial que tiene, River iba a ser más difícil, pero todos queríamos a ellos porque es lindo jugar contra esos rivales. Te potencia más todavía, te conecta más. Lo que tenemos que hacer es pensar en nosotros mismos, el presente que tenemos, en los jugadores que tenemos y más allá del rival, salir a por todo. Estamos a la altura de poder hacerlo con mucha fe, con la ilusión de la gente. Estamos muy confiados que podemos seguir“.