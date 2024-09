Comparte

Ricardo Gareca se analizó la derrota de La Roja por 2-1 ante Bolivia por la fecha 8 de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. El entrenador de Chile aseguró que se queda tranquilo y que no se mereció perder.

En conferencia de prensa, el DT de la Selección Chilena señaló que “vergüenza en su introducción no está relacionado con esto. Por supuesto que tengo dolor de perder y no merecimos caer, hicimos todo para ganar el partido. Duele la derrota, pero lejos está esto de una vergüenza o calificativo que uno pueda interpretar con lo acontecido en el campo de juego”.

En cuanto al desarrollo del partido, Gareca indicó que “el rival no nos complicó en todo el partido en lo general. Se puso arriba de manera impensada para nosotros. Si la pelota sale al lado del palo y no interviene el arquero, son situaciones de gol o si se erra el cabezazo abajo del arco. Buscamos por todos lados, pero siempre había algo”.

El seleccionador retomó la primera pregunta y expresó “que me definan qué es vergonzoso. Eso sería si se agarran trompadas en la cancha, con expulsados, imagen sin entrega y que se bajó los brazos. Esto es fútbol a nivel selección, cualquiera le gana a cualquiera. No sé cuál es el criterio de vergonzoso. Eso no tiene nada que ver, esto es comunicación para la gente”.

“Saquemos el tema vergonzoso, porque cualquier selección le gana a otra. Es parte del juego, siempre y cuando haya calidad, mientras todos entreguemos todo y estemos compenetrados. Vergonzoso es pelear, contestar mal, todo lo que tenga que ver que no es profesional. Si no tiene que ver con eso, no entiendo el término de vergüenza. En la crítica futbolística no me voy a meter”, agregó el Tigre.

Para finalizar, Gareca sentenció que “la definición vergonzoso tiende más a algo que es una alusión a que la gente interprete de otra manera. Nadie está contento, pero de ahí a vergüenza, no lo merecemos. Yo lo saco y quiero aclararlo, me gusta aclararlo. Es un calificativo que no merece el equipo ni yo como técnico, nadie lo merece. Si no le gustó futbolísticamente, perfecto, a mí sí me gustó el equipo porque hubo situaciones de gol y eso me da tranquilidad”.