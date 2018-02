Eugenia Lemos criticó duramente a su diseñador por el vestido de la Gala del Festival

La argentina culpó al diseñador que elaboró su vestimenta.

Eugenia Lemos fue una de las invitadas a la Gala del Festival de Viña del Mar que recibió diversas críticas por su vestido que fue creado por Matías Hernán.

El look de la trasandina fue comentado en el programa “Maldita Moda” y cansada de las palabras en su contra salió a defenderse y culpó al diseñador por lo ocurrido.

“Todos vieron a qué hora llegó el vestido y cómo me estaban cosiendo y yo pedí por favor que no lo graben para no mostrarlo. No sé por qué Matías se fue al matinal de Chilevisión y no me apañó o no defendió el trabajo en equipo (..) Yo no hice un canje con él, yo pagué 400 mil pesos chilenos por ese vestido”, comentó.

Lemos aseguró que hay algunas personas que firman un contrato con Hernán para que no hablen mal de él. “Hizo firmar un contrato de confidencialidad a muchas chicas, que no pueden hablar, y por eso mismo muchas no están saliendo a hablar, yo obviamente no lo firmé porque me pareció una injusticia total si alguien a mí no me cumple

“El maquillaje estaba listo a las seis de la tarde, se me cayó entero, sudé entera, lloraba, y todo me salió mal por culpa de su irresponsabilidad y que ahora se lave las manos, lo encontré último”, sentenció la argentina.