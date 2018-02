¡No le gustó la derrota! Lisandra Silva se lanzó contra Canal 13 tras perder la corona de Viña

La carrera por la corona de Viña este 2018 fue muy reñida, con Betsy Camino ganándole a Lisandra Silva por tres votos.

La derrota no cayó bien en la candidata de Chilevisión, quien se fue en picada contra Canal 13, su ex casa televisiva, luego de la transmisión del recuento de los votos.

“Cuando el 13 me bajó la candidatura, me dijo que por favor esperara hasta el año que viene, porque ellos estaban seguros de que iban a ganar (la concesión del Festival), y la candidatura la había iniciado y me pidieron por favor que si yo quería ser la reina que esperara un año, así que es muy raro todo. Todos vieron lo que sucedió con cada candidata”, reveló tras conocer que la reina era su compatriota que representaba a ese canal.

Además señaló que era muy extraño que ella y Camila Recabarren hubieran liderado el recuento desde el principio para que Betsy Camino las alcanzara de un momento a otro.

“Lo importante es la transparencia de mi equipo de trabajo, la transparencia de todo CHV y sobre todo por el esfuerzo y trabajo que se hizo”, finalizó la cubana.