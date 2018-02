¡No se guardó nada! Las duras palabras de Laura Prieto contra Camila Nash

La actriz aseguró que se ha cuidado para no mostrar su vida privada.

La aparición de Julio César Rodríguez junto a Camila Nash en el Festival de Viña del Mar sigue dando que hablar y esta ves fue Lauro Prieto quien se refirió al tema.

Prieto habló en “Muy Buenos Días” sobre Nash, asegurando que “no éramos amigas cercanas. Sí teníamos una relación de trabajo. Sí nos contábamos ciertas cosas. No voy a entrar en detalles, pero hubiera preferido que me hubiera dicho. El sábado estuvo compartiendo conmigo. Estuvimos hablando del tema, un tema recurrente, y no me dijo nada”.

“Yo ya estoy vieja ya. Qué me voy a preocupar por el qué dijo, no dijo”, comentó la actriz quien luego agregó que “a mí, cuando me hacen una, no doy vuelta atrás. No es mi intención mostrar mi vida y con quién estoy saliendo, con quien no salgo. La verdad es que desde que terminé mi relación con Julio, me he cuidado demasiado para que no se metan en mi vida privada. Entonces, me da lata toparme con estos remezones”.

Por último Prieto enfatizó que “con Julio terminamos y es libre de hacer lo que quiera. No me voy a poner a criticar ni a decir. Él es un hombre de 48 años. Sabe lo que hace. No me voy a poner a criticar y me cargaría que él criticara mi vida privada. Así que no lo hago”.