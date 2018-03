René O´Ryan defendió a Claudia Schmitd en "Vertigo" y le fue peor

El ex instructor abordó el tema transgénero.

El jueves recién pasado se vivió el segundo capítulo de la nueva temporada de “Vertigo”, programa que tuvo como invitados a Josefina Montané, Francisco Saavedra, Leo Méndez Jr., Claudia Schmitd y René O’Ryan.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando se tocó el tema de la gente trangénero, situación donde Claudia Schmitd tomó un rol protagónico por sus antiguas declaraciones sobre Daniela Vega.

Luego de que la panelista de “Instrusos” entregara sus argumentos, René O’Ryan la defendió y se puso de su lado.

“Quería salir en tu defensa Claudita (…) te entiendo, yo creo que tú lo que trataste de decir es que una mujer es mujer cuando sus órganos le permiten dar vida a otro ser y ella no lo va a poder hacer aunque la operan, aunque hagan lo que quieran no va a poder ser madre y ahí está la gran diferencia que digo entre un hombre y una mujer, y por eso no te culpo ni te voy a castigar por lo que dijiste”, enfatizó el ex instructor.

Sin emabrgo, las palabras de O’Ruan no le agradaron a algunos televidentes y lo criticaron a través de las redes sociales.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

René o sea que una mujer que por patología ginecológica no puede quedar embarazada … no es mujer??? No se contagie con la estupidez po amigo…suficiente con decir que la Quimio es veneno #Vertigo2018 — Bernardo Angel O. (@bernardo_angel) 16 de marzo de 2018

Estimado René. Yo no puedo ser madre y de verdad me dirás que no soy mujer por no poder dar vida?#Vertigo2018 — Carla Velásquez (@carlita_1991) 16 de marzo de 2018

Rene O’Ryan: Una mujer es mujer porque puede dar a luz a otra vida.

Entonces las mujeres infertiles no son mujeres?? Las mujeres que deciden no tener hijos tampoco lo son? #VERTIGO2018 — Raúl (@Raul_Alejandroe) 16 de marzo de 2018