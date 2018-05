Daniella Campos recordó los crudos detalles de la muerte de su hija recién nacida

La modelo aseguró que su marido fue un pilar fundamental.

Daniella Campos fue una de la invitadas al programa La Divina Comida que se transmitió el sábado recién pasado y donde habló sobre la muerte de su hija recién nacida, Florencia.

En dicho contexto, la ex Miss Chile dijo que habían realizado tres autopsias y que todas tuvieron el mismo resultado, sin embargo, la causa de muerte no coincidía con el informe entregado por la Clínica Las Condes.

“Mi guagua no hizo el cambio, siguió respirando fuera de la guatita como si estuviera dentro de ella. Y todos los días que sobrevivió —que fueron 11— lo hizo respirando un 10%”, comentó.

Campos detalló que tuvo una profunda tristeza y que su marido le ayudó superar el mal momento. “Yo creo que él me salvó la vida (…) Siempre le he dicho que él para mi es como mi ángel que me salvó de algo en lo que a lo mejor no debía seguir estando”.

Los familiares de Daniella pensaban que ella podía atentar contra su vida, lo que ella negó rotundamente, pero si reconoció que se pegaba cabezazos contra la muralla.

El relato de la modelo emocionó al resto de los invitados y en dicho contexto, Palta Meléndez contó que él también había perdido a una hija recién nacida y que eso gatilló su separación.

Finamelnte Daniella habló sobre su hija Maite, quien nació luego de Florencia, destacando que ella también tuvo complicaciones “estuvo grave, estaba luchando entre la vida y la muerte (…) Estar ahí es como estar en el infierno”.