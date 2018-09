Yamila Reyna desmintió a Nicole Block y la culpó de duro enfrentamiento con compañero de elenco

Hace algunos días, Nicole Block reveló en sus redes sociales algunos problemas que vivió mientras era parte del área dramática de Mega.

En su canal de YouTube acusó muchas bromas de parte de sus compañeros, asegurando que debió soportar cosas como “ir a buscarles el ticket de colación, aguantar toda clase de bromas machistas, decir siempre que sí y —como regla de oro— saberse completa la carrera del rostro, sin equivocaciones”.

Además, se lanzó contra las extensas jornadas de trabajo ya que “si ellos consideran que tienes que quedarte una hora más, dos horas más, tres horas más, y ya llevas como 14 horas sin almorzar, tú te quedas. Todo esto por el mismo precio”.

Una persona que trabajó con ella en la teleserie Tranquilo Papá fue Yamila Reyna, quien desmintió las acusaciones de Nicole en La Mañana de CHV.

“A mí me tocó entrar a una teleserie que ya había comenzado y vi una muy buena armonía, no como en otras, pero había buena onda. Ella vivió una situación un poco incómoda con un compañero”, aseguró.

Además, indicó que “los años que yo llevo en el área dramática de varios canales, jamás nos han permitido no comer, que puede que no te guste porque te tocó apurado y te tocó traslado y te llevan sándwich o un lunch con ensalada y que no te guste”.

Finalmente reveló una tensa situación que vivió Block con un compañero, el que se enojó con ella porque llegó tarde a la locación. “Ella llama y le dicen que llegue más tarde, que en vez de a las 12 llegue a la 1 porque van atrasados, pero ella llegó a las 3 de la tarde, porque estaba en un almuerzo y se le hizo tarde”.

“Este compañero más el equipo estaban esperándola un sábado, se estaba grabando un sábado esa vez. Entonces obviamente que pegaron el grito en el cielo porque cómo hay un compañero tuyo que, si bien es uno de los protagonistas que te está esperando, cómo te das el lujo de llegar tarde” agregó.

Según relató la argentina, Block se sintió mal porque le habían levantado la voz y se puso a llorar: “Esto generó un mal entorno con ella, porque esta situación fue una falta de compañerismo”, concluyó.