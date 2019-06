Gonzalo Cáceres: "Yo no sé si soy gay"

Gonzalo Cáceres habló de todo cuando estuvo de invitado a “Viva la pipol” de Chilevisión. Aparte de revelar la propuesta que le hizo Juan Gabriel, también ahondó sobre su sexualidad.

Cuando Pamela Díaz abordó el tema de la homosexualidad, Cáceres la interrumpió e inmediatamente dijo que “yo no sé si soy gay”.

“Porque a mí ni lo hombres ni las mujeres nunca me han interesado. Soy una cosa media rara”, aclaró.

De ahí en adelante, Gonzalo Cáceres dijo que una violación que sufrió a los 4 años lo marcó profundamente y que por eso su vida sexual se detuvo.

“Me gusta el amor, pero solamente cartas románticas, ver atardeceres. Soy más intelectual en ese aspecto. No sexual”, reveló.

“Si andas con el gallo no va a querer solamente jugar al luche. Va a llegar el momento que vamos a llegar al ring. ¿Me entiendes? Y si yo le digo que no, me da una chanca por andar, como dicen, calentando el maté. Entonces, prefiero mejor decir altiro que no“, agregó.