"Ni yo pagaría $7 mil para ir al museo": Escultor del Museo de Cera le da la razón al "Chino" Ríos

A Marcelo Ríos no le gustó nada su escultura en el Museo de Cera de Las Condes. Fiel a su estilo, cuestionó la iniciativa preguntándose a “quién mierda se le ocurre hacer esa hueá de estatua”.

El tenista no es el único que piensa así. El mismo escultor a cargo de las figuras coincidió con él. En entrevista con La Cuarta, el artista dijo que “el ‘Chino’ Ríos tiene toda la razón. Está bien que critique y lo respeto, pues es de las pocas personas que hablan con la verdad y se puede confiar en este país”.

Agregó que “ni yo pagaría $7 mil para ir al museo. Me da vergüenza”.

¿Qué pasó? Según Aramburú, las figuras que están en el Museo de Cera han sido distorsionadas por otras personas. Las que entregó él, asegura, no eran así. “Las obras que están en exhibición no tienen relación con las que yo entregué. Otras personas les hicieron retoques y empeoraron. Por eso, he publicado en mi Instagram las esculturas que yo hice y si las comparan notarán varias diferencias”, dijo.

El alcalde Joaquín Lavín, impulsor del museo, afirmó que Aramburú sigue trabajando en la construcción de nuevas figuras, pero que, junto a él, también hay otros artistas trabajando para agregar nuevas réplicas de famosos en cera.