"Vuelve a avalar lo que dijo": Maldonado y Argandoña repasaron defensa de esposo de Alejandra Valle

El polémico episodio que protagonizó Catalina Pulido con Carabineros, que luego desencadenó su salida, así como la de Alejandra Valle de “Intrusos” de La Red, continúa dando que hablar.

Si bien Pulido ya tiene trabajo al incorporarse al equipo de Raquel Argandoña y Patricia Maldonado en “Viejas Juliás”, este dúo repasó la salida de Alejandra Valle, cuyo panorama aún es incierto, en “Sin Límite” de Radio Agricultura.

Las locutoras partieron comentando que estaban felices de integrar a Catalina Pulido a su show, aunque se desmarcaron de las acciones de la ex “Intrusos“.

De esto Maldonado se explayó: “El escándalo que armó con respecto al carnet y el cinturón de seguridad, no tiene comparación con lo que dijo la señora Valle“.

Luego anunció que leyó la defensa que realizó el marido de Alejandra Valle sobre la situación que protagonizó, en la cual señalaba que “si ella no puede decir lo que piensa en en lugar, mejor que salga“.

“O sea, vuelve a avalar lo que dijo… Yo no entiendo de repente… ¿te has fijado que hay mujeres que defienden a los maridos por la televisión y los medios de comunicación y no entiendo por qué se meten? Me cargan”, sentenció Patricia Maldonado para referirse a este este caso.

Aquí puedes escuchar el fragmento: