"Es una lucha diaria": Katherine Orellana habló sobre los excesos a las drogas en La Divina Comida

“No me gusta ser muy autorreferente pero siento que es una lucha diaria, o sea yo tengo un proceso tranquila hace dos años ya, sin excesos, súper normal. Ya no me desaparezco, antes me desaparecía dos, tres días”, contó la cantante.

“Mi mamá siempre va a confiar en mí, siempre me va a apoyar, mi papá también, pero siempre está el bichito de ‘no la iré a cagar"”, agregó.

En la instancia, Katherine contó que, producto de los excesos, sus papás pidieron la tuición de su hijo y que ella los comprendió pero que no renunciaría a él.

“Lo entiendo, antes yo pensaba que me estaban atacando. Me acuerdo perfectamente que cuando yo estaba en rehabilitación mi mamá me lo pidió y yo se la iba a dar pero dije ‘porque voy a renunciar a mi hijo si estoy luchando por mi vida, después el me va a reclamar porque renunciaste a mi’. No, por él respiro“, comentó.

En relación a su madre, la exchica Rojo se mostró agradecida e indicó que ella potenció su carrera como cantante.

“Me potenció la carrera porque yo no quería ser cantante, yo quería ser odontóloga y ella me obliga a ir al casting Rojo(…) Como venía de estos programas juveniles donde había mucha mina, mucho poto, para mí era como entrar a ilusionarme en eso, era como frustrarme, entonces para qué me voy a ilusionar, me bloqueaba. Me sentía muy insegura“, reveló Orellana.

“Dije ‘no poh, yo soy un producto, yo para la televisión soy un producto, no soy ninguna gorda, esto sirve’ y ahí después ya nadie me paraba, yo era la segura de todo“, indicó.