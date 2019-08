Connie Mengotti habló sobre su polémica ruptura con Camilo Huerta

La modelo Connie Mengotti habló sobre su polémica ruptura amorosa con Camilo Huerta en Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión. La mediática pareja se conoció en Yingo y estuvieron juntos por más de seis años.

“Yo tomé la decisión pero no fue para nada fácil, ni tampoco fue de un día para otro. Nunca las relaciones se terminan porque sí o de un día para otro (…) yo siento que veníamos remando en dulce de leche una relación que no iba para ningún lado, estaba estancada, ya no era lo mismo. Conversamos un montón de veces y decíamos ‘intentémoslo, intentémoslo’ y nunca llegábamos a ninguna parte y tomé la decisión de terminarla”, explicó la modelo.

Connie comentó que el proceso de separación fue difícil para ella y que la mudanza la afectó bastante. Además, la modelo indicó que la monotonía fue uno de los factores que terminó con la relación.

“La convivencia y la rutina, se volvió monótono todo, no hubo un tercero involucrado, no era una relación tóxica, nunca fue por ese lado. Yo creo que los dos no estábamos bien, el cariño estaba pero no era lo mismo que antes, y fue muy doloroso”, concluyó la modelo.