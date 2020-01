El exparticipante del programa de Canal 13 “MasterChef” Jeffry Bastías sufrió de un grave accidente automovilístico, por lo que tuvo que ser llevado a la urgencia del Hospital Barros Luco, donde estuvo internado durante varios días.

De hecho, una de sus íntimas amigas -quien también participó en el programa- Karen Saavedra pidió ayuda económica por redes sociales para su amigo, lo que hizo que le llovieran las críticas.

Tras el pasar de algunos días, el ex aspirante a chef reapareció en las redes sociales, aclarando lo ocurrido en un extenso video.

“Si me tengo que parar 20 veces lo voy a hacer. Gracias totales al caballero que me ayudó a sacar a mi hermana del auto. Si supiera quién es, les juro que estaría sentado con el cocinándole. Gracias a los tres paramédicos de la ambulancia y a la paramédica, que tenga un hermoso embarazo”, comenzó expresando.

A esto agregó que “ha sido un terrible fin de año, tenía pensando hace unos días, grabar un video, pero mi sobrina sufrió un accidente y se fracturó un brazo“, dijo Bastías.

A pesar de esto afirmó estar feliz porque no le pasó nada grave a su hermana, “que es lo principal y a mí tampoco, más allá de algunos machucones. Estoy vivo de milagro y mi hermana igual. Es fuerte decirlo, pero estuve al borde de la muerte”, afirmó.

“No tenía idea lo que había hecho la Karen, son reacciones del momento y estoy agradecido. A mí me carga pedir cosas, me caracterizo por ser alguien esforzado, por ser alguien normal y no por salir cinco minutos en la tele me voy a creer divo, como he leído en algunos comentarios mala leche”, aseguró el exintegrante de “MasterChef”.

Finalmente agradeció a todos por sus mensajes y expresó “feliz nuevo año a todos…Aguante la cocina, la lucha, la música y la gente sin malas intenciones”, dijo.

