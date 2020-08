El noble gesto de Pancho Saavedra con abuelita de 91 años que es aplaudido por sus seguidores 

Francisco “Pancho” Saavedra sorprendió a sus seguidores con un noble gesto. El popular conductor de Canal 13 publicó emotivos registros del momento en su cuenta de Instagram.

La protagonista de esta historia es Roxana, una abuelita de 91 años fanática de Pancho. La mujer le comentó a una de sus hijas que deseaba tener los libros de “Lugares que Hablan” escritos por el periodista.

Jimena, hija de la longeva mujer, contactó al comunicador, quien noblemente le envió los dos textos autografiados. Roxana no pudo ocultar su alegría, momento que fue captado en fotografías y compartido con Pancho, quien posteriormente publicó las imágenes en su cuenta de Instagram.

“Ximena me manda esta fotito y me cuenta que a su mamá Roxana, de 91 años, ya recibió sus libros autografiadosde #LugaresQueHablan. ¿Cómo no me voy a poner contento?”, escribió el periodista en la descripción de las imágenes.

La publicación superó los 30.100 Me Gusta y generó múltiples comentarios donde se destaca el gesto del periodista.

Revisa la publicación a continuación: