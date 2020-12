“¿Cómo chu… vine a parar aquí?”: Edo Caroe desató las risas en las redes sociales con hilarante anécdota navideña

Edo Caroe, reconocido mago y comediante nacional, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con una hilarante anécdota navideña ocurrida en su época de juventud.

El artista publicó una antigua fotografía donde figura como José en un pesebre humano no sin antes explicar los motivos de dicha participación.

“Me contrataron para un evento de fin de año en unas piscinas de Temuco para hacerle magia a las familias en sus lugares de camping. Ya cuando había terminado mi rústico espectáculo itinerante y la epidermis se me había calcinado, se acerca uno de los productores para decirme que el “gran” acto final del pesebre estaba peligrando ya que el “actor” que iba a interpretar a José no iba a poder llegar. Acto seguido, me ofreció 5 lucas para ponerme una toga y pretender ser el padre del niño dios. 10! dije yo haciéndome respetar. 5 dijo él. Acepté”, dijo.

“Y ahí estoy en la foto, desorientado preguntándome ¿cómo chucha vine a parar aquí?“, continuó el humorista.

Hasta el cierre de esta nota la publicación había superado los 9000 likes y cientos de comentarios, la mayoría de ellos riéndose de la graciosa situación.