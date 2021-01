Carolina Molina envió respuesta a quienes aseguran que moretones tras brutal golpiza son maquillaje 

Carolina Molina envió un potente mensaje a las personas que no creyeron en ella tras denunciar la brutal golpiza que recibió por parte de dos mujeres al interior de su hogar. La cantante conocida como “La Rancherita” publicó un video en su cuenta de Instagram donde responde a quienes aseguran que sus moretones no son reales y fueron hechos con maquillaje.

“Quiero aclarar a las personas que dicen que esto es maquillaje, ¿Cómo puede haber gente tan maldita, tan mala de pensar eso de mi persona? Jamás jugaría con algo así. Esas fotos que publiqué me las había tomado al día posterior de toda mi agresión. Ahora me quedan los moretones mucho más leves”, señaló Carolina, quien explicó que en el registro utiliza “un poco de base” para tapar algunos moretones porque no quiere mostrarse herida a su público.

Posteriormente “La Rancherita” manifestó con rabia: “¡Púdranse las personas que piensan tan mal y que hablan estupideces! Miren (quitándose el maquillaje de un ojo) esto no es sombra no es maquillaje, el maquillaje no duele. No puedo creer el pensamiento de algunas personas. Tengo los partes médicos que los voy a poner acá”.

Además, respondió a los usuarios que especulan sobre una relación amorosa de ella con el marido de una de las denunciadas: “Llevo hostigamientos de esta persona hace bastante tiempo y no hay ningún motivo. Yo no la he provocado, nunca le he hecho un daño, no le he quitado una pareja, no me metí en una relación de matrimonio en absoluto y tengo pruebas de todo eso, entonces por favor dejen de escribir ese tipo de cosas que solo llevan más al odio”.

Finalmente Carolina pidió que “las personas malas” desaparezcan de sus redes sociales.

Revisa el registro completo a continuación: