“Esto puede ser una realidad…”: Lista del pueblo es criticada por violento mensaje contra Presidente Piñera en franja electoral

La denominada “Lista del pueblo” es foco de críticas tras presentar una polémica propaganda en la franja electoral emitida este sábado de cara a las elecciones de gobernadores, alcaldes y constituyentes el próximo 10 y 11 de abril.

Es necesario destacar que la propuesta contó con la participación del actor Daniel Muñoz y la actriz Sigrid Alegría, demás de Alberto Herrera, conocido popularmente en Instagram como @anotherbrother_, quien fue el encargado de protagonizar un cuestionado momento.

En su espacio, Herrera recibía una llamada donde era notificado sobre la muerte del presidente Sebastián Piñera producto de un infarto a raíz de los resultados de las últimas elecciones. Ante la noticia el actor reacciona feliz, celebra y lanza improperios.

Además manifiesta: “Esto puede ser una realidad. Somos la Lista del Pueblo. No nos gusta Piñera, no nos gusta la policía y no nos gustan los amarillos. Únete a la lista del pueblo. Únete a la resistencia”.

La propaganda de la lista sorprendió a los televidentes. Algunos la aplaudieron mientras otros cuestionaron la violencia de los mensajes que fueron transmitidos.

Revisa los comentarios en Twitter a continuación:

Somos La lista del Pueblo y nadie nos va a amedrentar. Hoy tenemos que decir las cosas tal como son.

Tremenda franja de mi hermosa @LaListaPueblo

Orgullosa del trabajo que hacemos, en base a pura confianza#lalistadelpueblo pic.twitter.com/Z8Tl3z5W7T — Karen Orellana Constituyente @lalistadelpueblo (@karen_fos) March 13, 2021

La lista del pueblo: “se acaba de morir piñera” Que wea??? Jajajaja si la franja ya era enredada ahora paso a ser completamente un chiste 🤣🤣🤣🤣🤣 #FranjaElectoral — Bruno (@Brau296) March 13, 2021

Quede pa entro con la franja de se acaba de morir Piñera pic.twitter.com/58Y0CbGnTI — Gisselle (@ggxcherry_) March 13, 2021

Las cosas no se solucionan deseándole la muerte a Piñera en una franja electoral. No po mijos/as, así no es la cosa. — Sebastián Julio B. (@sebajuliob) March 13, 2021

Oigan @CNTVChile Cómo pueden aceptar algo tan horrible y deseando la muerte del Presidente Piñera, como lo hace la Lista del Pueblo en la franja política? — Vale #EnCasa 🏡 (@ValeMirandaH) March 13, 2021

@LaListaPueblo acabo de ver su franja,Q VERGÜENZA,Q DESILUSIÓN,Q PORQUERÍA! si no eran capaces d hacer algo decente para TODA LA GENTE, y no sólo p delincuentes,mejor ni existan ” que muera Piñera”¿ ese es su flaite slogan? Creo q NO SE PUEDE votar x esta calaña d personas. CHAOO — ERIKA TAKY (@ERIKATAKY) March 13, 2021

@CNTVChile realmente una vergüenza e impresentable hablar de matar a Piñera en la franja electoral. Un llamado a suspenderlo y sancionar.que mal ejemplo para la juventud.

Podemos no estar de acuerdo

Con el presidente pero esto es impresentable.@TVN @CHVNoticias @Mega @canal13 — javier araya (@ArayaValdivia) March 13, 2021

La franja del Partido Humanista es un insulto a la inteligencia y a los propios candidatos y afiliados del partido. ¿Y qué es eso de que los candidatos solo hablen en verso? Como Sancho y sus refranes. — Patricio Sainz (@patriciosainzr) March 13, 2021