Cecilia Bolocco habló sobre cómo su hijo enfrentó la muerte de su padre, Carlos Menem

Cecilia Bolocco habló sobre cómo enfrentó su hijo Máximo la muerte en febrero de su padre, Carlos Menem, ex presidente de Argentina.

“Obviamente lo afectó mucho porque es una noticia dura de asimilar, pero tuvo la oportunidad de despedirse de él. Tuvo tiempo, momentos lindos, así que se quedó muy en paz“, expresó la comunicadora en entrevista con El Mercurio.

A lo anterior agregó: “Ha sido un gran consuelo para él. También entendió que era el momento de que su papá partiera porque estaba sufriendo”.

Por otra parte, se refirió a su programa “¡Viva! con Cecilia Bolocco”, el que será emitido desde el próximo 8 de abril en Radio Agricultura. Según indicó, tenía pensando desarrollar el espacio hace tres años, sin embargo la enfermedad de su hijo Máximo cambió sus planes.

“Me dediqué ciento por ciento a él, me fui a Estados Unidos y volví en 2019 cuando comenzó la pandemia. Me llamaron varias veces, pero les dije que no había ninguna posibilidad, porque estaba rearmando mi vida con la rehabilitación de Máximo, sus nuevos horarios, y todo lo que significaba la adaptación de él a este tratamiento en pandemia”, afirmó.

Pese a lo anterior, años más tarde Cecilia retomará su proyecto y pronto estará al aire para reencontrarse con su publico chileno.