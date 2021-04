“Violaba a mi abuela”: Hija de Alejandra Guzmán responde luego de ser desmentida por su madre tras acusar a su abuelo de abuso

Frida Sofía, hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, envió una potente respuesta a su madre, quien la desmintió tras acusar a su abuelo de haber abusado de ella cuando solo tenía cinco años de edad. La joven de 29 años compartió el revelador mensaje en su cuenta de Instagram y fue apoyada por los internautas.

Es necesario recordar que, tras la denuncia de Frida Sofía, Alejandra decidió publicar un video en su cuenta de la red social mencionada donde señala que su progenitor no habría incurrido en el delito. “Como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras ni de los medios. Es delicado, es muy triste ver a mi padre, comprendo por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas“, manifestó la intérprete.

A lo anterior agregó: “Pongo las manos en el fuego por mi padre que me ha dado y enseñado a trabajar, y es un ejemplo para mí. Es un gran hombre”.

Las palabras de la cantante fueron criticadas por los internautas, quienes la increparon en los comentarios por creer en el hombre y no en su hija.

Tras unos días de la publicación, Frida Sofía decidió romper el silencio y responder a su madre por medio de un comunicado compartido con sus seguidores, donde también contó estremecedores vivencias familiares hasta el minuto desconocidas.

“Mamá vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo, cuando sabes perfecto quién es él. Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad”, expresó Frida.

“Conmigo se rompe la cadena de silencio, la negación de abuso, el esconder (lo que no se puede). No puedes tapar el sol con un dedo, the truth will set you free. Yo me quiero sanar y espero que tu también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano, para que logres estar bien y con la mente clara”, finalizó la joven.

Revisa el comunicado a continuación: