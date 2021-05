“No me arrepiento”: Daniela Aránguiz a nueve años del polémico video de la “cara de cuica”

Uno de los primeros videos que se viralizaron fue el de Daniela Aránguiz, quien emplazó a una bailarina nocturna, identificada como Juliette Junot, por estar supuestamente hostigando a su marido, Jorge Valdivia.

Ante este hecho, que ocurrió en marzo de 2012, la ex Mekano aseguró ante una pregunta de un usuario en su cuenta de Instagram personal que “no me arrepiento. Todo lo que uno hace no se tiene que arrepentir en la vida”.

“Los errores son lecciones y las cosas buenas son recuerdos. Así que no me arrepiento y tengo la pura cara de cuica”, cerró.

Cabe señalar que, en 2018 Daniela Aránguiz comentó este hecho donde también señaló que no se arrepentía de encarar a la mujer.