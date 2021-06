Panadero por pandemia: Instagramer fanático del pan tendrá espacio en televisión

El pan ha experimentado un interés exponencial en los últimos años. Panaderías de autor, la cultura de la masa madre y las influencias de otros países llegaron para quedarse, educando el paladar de miles de chilenos que buscan una alimentación menos procesada y más nutritiva.

Con la crisis sanitaria, cientos de restaurantes y negocios tuvieron que cerrar, trasladando la experiencia gastronómica hasta los hogares, donde miles de chilenos comenzaron a indagar en nuevas recetas a través de experimentados e incipientes referentes de la cocina.

Nicolás Guzmán no estudió panadería pero de tanto hacer pan se convirtió en un panadero casero experto.

Así lo mostrará el ingeniero comercial e instagramer en “Hacedores de pan”, espacio que debuta por las pantallas de 13C este domingo 6 de junio a las 10:00 AM. El programa busca compartir la experiencia y aprendizaje de Guzmán, conectando la receta con los hornos de quienes lo elaboran en la casa.

Además, se darán a conocer valiosas historias de panaderos caseros que son fuente de aprendizaje e inspiración para los fanáticos de este alimento. En cada capítulo, los protagonistas entregarán sus consejos y sus secretos mejor guardados.

Con 40 años y una vocación única por la comida, Nicolás explicó que su atracción por la cocina nació desde pequeño, porque creció en una familia donde la mesa, especialmente el pan, era el eje central para compartir.

“Cuando cocino, logro conectar conmigo de una manera muy especial, así como también es mi forma para demostrar cariño a los que quiero. Con el pan, un día me regalaron una masa madre y empecé a experimentar. Fue un viaje sin retorno”, contó el líder del espacio.

Si bien sus amigos lo molestaban porque subía sus preparaciones a su cuenta personal de Instagram, un día decidió hacerse una cuenta totalmente dedicada a publicar sus creaciones.

“No se me va olvidar nunca. El 12 de Mayo del 2019 mandé al chat de mis amigos: ‘Hola a todos, les cuento que voy a tener una cuenta de Instagram para subir las cosas del pan! Para los que quieran me sigan y aporten con buena onda! Decidí empezarlo sin pensar dónde terminará, quién sabe!’. Lo tengo guardado y cada vez que lo leo, se me paran los pelos”, contó el influencer.

Respecto a su salto desde las redes sociales donde tiene más de 50 mil seguidores a la televisión, Nicolás asegura que jamás estuvo en sus planes porque antes trabajaba en una empresa donde desempeñaba su profesión.

“Con el tiempo me di cuenta que este hobby era mi pasión, así que dejé ese trabajo para dedicarme full time a ser un Hacedor de Pan. Justo en esa etapa me llamaron para el programa y lo vi como un camino lógico. Estoy muy contento de compartir mis aprendizajes ahora en televisión y así llegar a inspirar a muchísima más gente”, reveló.

Arturo Ibáñez, director del espacio que arriba este fin de semana a las pantallas de la señal cultural del 13, también se refirió al fenómeno gastronómico casero que se dio en pleno confinamiento producto del aumento de contagios por Covid-19.

“Desde el año pasado estuvimos dándole vuelta a la idea de aprovechar el boom panadero que se vio en la pandemia, queríamos generar un contenido para ayudar a todos esos panaderos caseros a llevar sus panes a un nivel más alto. Buscando referentes en el tema conocimos a Nicolás y no tuvimos ninguna duda, él era el indicado. Su amor por el pan, su gran conocimiento y sus tremendas ganas de enseñar eran justo lo que necesitábamos”, indicó.

A lo que agrega que hoy día no se puede pensar la TV por si sola, sin lo digital: “Es muy interesante el fenómeno que ocurre con estos programas porque podemos llevar audiencia más joven, acostumbrada al mundo de instagram a la televisión, y por otro lado invitamos a la audiencia acostumbrada a la TV a ver material complementario en redes sociales. Apostamos a que las plataformas se pueden complementar”.