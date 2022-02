“Usted es un ordinario” y “exhibir su pequeñez”: Gonzalo de Carrera y Alberto Precht se enfrentan por foto del senador Pizarro

“Yo no he subido ni una foto, ni he viralizado ni una foto”, aseguró el diputado electo Gonzalo de la Carrera en conversación con el matinal “Mucho Gusto”, de Mega, refiriéndose al registro íntimo del senador Jorge Pizarro difundido en redes sociales.

Por el caso, el vicepresidente del Senado hizo una denuncia ante la PDI, donde se menciona a de la Carrera por ser uno de los primeros en Twitter en comentar el hecho.

“Yo creo que el senador Pizarro tiene el perfecto derecho a su privacidad y a su intimidad, y puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Y, por lo tanto, si él va a una playa nudista y quiere hacer lo que quiera con su cuerpo, que la haga. Pero lo que no puede hacer es culparme a mí de viralizar o subir una foto, que no lo he hecho“, señaló el futuro parlamentario este miércoles.

Además, afirmó que “no conozco a nadie que haya tomado la foto, me llegó por WhastApp, como le llegó a miles de personas. La comenté porque la Constitución de Chile me permite a comentar, como a usted le permite comentar el tema hoy día”.

Eso sí, sostuvo que “encuentro una vergüenza que si uno quiere toquetearse, no lo hace públicamente en un balcón donde todos los edificios colindante te miren, pueden haber niños”.

“Yo siempre he dicho que tiene el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo y en su espacio privado. Y también tiene el derecho de ir a una playa nudista y exhibir su pequeñez, tiene el derecho de hacer lo que quiera. También podría dedicarse en el futuro a vender maní, y nadie le puede decir nada“, agregó.

Fuente este último comentario que provocó que el abogado Alberto Precht, también invitado al programa, decidiera intervenir.

“Hasta cuándo estamos hablando la genitalidad de las personas, y si lo tiene grande o chico. Perdón, porque así se ha expresado ahora en el programa un diputado de la República, que la ‘pequeñez’, que el ‘maní’. ¿De qué estamos hablando? ¿Este es el nivel de política que vamos a tener?“, criticó el exdirector de ChileTrasparente.

“Yo tengo el perfecto derecho a comentar y a opinar, y usted no puede obligarme a mí a no ejercer mi derecho”, replicó Gonzalo de la Carrera.

“Lo está haciendo, si nadie lo está censurando. Yo estoy diciendo que usted es un ordinario, usted hablar del maní, de la pequeñez, estoy diciendo que usted es un ordinario“, repitió el profesor de Derecho a la Información.

“La ordinariez no viene del lado mío, yo solamente hice un tuit que no subí absolutamente ni una foto ni divulgué nada”, aclaró el diputado electo.