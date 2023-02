Comparte

La cantante argentina Emilia Mernes debutó como solista en una Quinta Vergara y cerró de manera exitosa la segunda jornada del Festival de Viña 2023. A pesar de que su presentación fue cuestionada por algunos, la intérprete cerró bocas con su show.

Se lució en el escenario con sus mejores éxitos musicales y con un gran show lleno de coreografías y sorpresas, como la aparición de Rusherking y el dúo MyA.

Sin duda, se llevó el amor de todo el público y además, coronó la noche con la gaviota de plata y oro.

Al paso de unas horas, la intérprete de “Cuatro Veinte” subió a sus redes sociales un mensaje para sus fanáticos chilenos acompañado de una fotografía triunfando en la Quinta Vergara.

“Lo de anoche fué una locura, aún no he caído realmente! gracias mi gente de Chile por cumplir este sueño que no solo es mío, sino también de todo un equipo increíble que me rodea y que trabaja incansablemente. Los amo con mi corazón! este día lo llevaré tatuado en el alma para siempre. GRACIAS”, expresó la trasandina.

Mernes, que cuenta con más de 6 millones de seguidores en su Instagram, recibió miles de comentarios por su agradecimiento.

“Estuve ahí! Eres seca Emi ❤️ quedé con ganas de escuchar más temas”, “TE AMAMOSSS EMIIII”, entre otros mensajes de amor.

Revisa la publicación de Emilia Mernes