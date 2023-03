Comparte

Luis Slimming fue invitado a participar en el programa La Junta de Julio César Rodríguez y habló sobre su vida, pero además hizo una revelación que sorprendió a varios.

El libretista confesó que él no se ha dedicado durante toda su vida al humor, ya que tiempo atrás fue profesor de matemáticas. Si bien, no estuvo mucho tiempo en el rubro, le tocó enseñarle al futbolista Guillermo Maripán.

Don Comedia tuvo la posibilidad de reemplazar a una profesora, aunque nunca pensó que uno de sus alumnos sería el futbolista.

“Yo hice un reemplazo a una profesora que estaba haciendo su posnatal, entonces yo solo hacía sus cursos, y ella tenía como jefatura el segundo medio C en el colegio, y en ese curso estaba Guillermo Maripán, que era un alumno más de este curso”, comentó el comediante.

Yo voy a ser futbolista

En esa misma línea, Luis Slimming reveló que el seleccionado nacional tenía claro lo que quería ser cuando grande y dijo que ”yo me acuerdo que una vez yo estaba haciendo un ejercicio de física, entonces lo saqué a la pizarra. Le pregunté qué hago acá y me dijo como: no, no sé, total yo no necesito saber esto, porque yo voy a ser futbolista”.

Él pensó que los compañeros se iban a reír por su respuesta, pero no fue así porque todos confiaban en las capacidades que tenía el joven.

“Todos me miraron y decían: si, es bueno. Yo en vez de ser el profe apoyador le digo: mmm ya, futbolista, Alexis Sánchez, ya y yo voy a terminar contando chistes. Pasa pa delante”, expuso Slimming.

Por último, el triunfador del Festival de Olmué bromeó con la situación, “efectivamente después él era el jugador que ahora está triunfando en la selección, en Europa, contrato millonario, pero sabi qué, igual factoriza como el pi…”.