Comparte

María Eugenia Larraín, más conocida como “Kenita”, no quedó ajena al término de matrimonio entre Marcelo Ríos y Paula Pavic, quienes acabaron su relación después de 14 años.

"Yo no lo veo a él ni a ella hace muchos años, entonces obviamente que para mí fue una noticia que me tomó de sorpresa y me dio mucha pena", señaló a “Podemos Hablar” en el capítulo de este viernes.

En ese sentido, la numeróloga comentó que ella vio como el extenista sufrió cuando se separó de su hija Constanza y que, por ello, no le gustaría que él vuelva a pasar por lo mismo.

"Entonces, ahora que tiene más hijos, creo que debe estar pasándolo mal por un proceso similar; como el ya no vivir con sus hijos, el ya no verlos al despertar, al acostarse. Perderse todos esos momentos debe ser muy triste", expresó en el espacio televisivo.

Asimismo, Larraín dijo que espera que el fin del matrimonio entre Pavic y Ríos sea distinto y "en buenos términos por los niños".