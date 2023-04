Comparte

Helhue Sukni tenía preocupados a sus “amigos” de Instagram, puesto que no había subido nada hace 8 días y ahora, reapareció y contó las razones de su ausencia.

Es necesario mencionar que, la abogada cuenta con más de 800 mil seguidores y destaca por siempre estar muy activa en sus redes sociales.

A través de un video la influencer reveló los motivos de su “inactividad” y comenzó diciendo que “¡hola amigos! ¡Tanto tiempo! Soy una ingrata de mier…. Llevó, y lo tengo contando, desde el sábado pasado y hoy día estamos a domingo, 8 días sin aparecer, sin decirles algo, sin nada”.

Asimismo, comentó que “estoy enferma, miren mi guatita. Estoy enfermita, no sé qué mier… me pasa, no me puedo recuperar”.

“Les voy a contar que no he hecho videos porque he estado súper mal, no he estado nada de bien. He estado súper enferma”, agregó.

En ese sentido, comentó que está en el proceso de intentar dejar de fumar, pero en el filme se le ve como prende un cigarro.

Por otra parte, confesó que pasó Semana Santa en su casa y explicó que “en estos días he estado tranquila, en la casa, pero he estado toda la semana enferma. Igual he trabajado, porque si no trabajo no como, pero no he estado muy bien”.

“De hoy día en adelante se activa la tía Helhue y se activa en orden para hacerles videos para que ustedes sepan mis rutinas diarias, para que ustedes sepan que la tía Helhue existe y está viva, aún está viva”, añadió.

Por último, Sukni mencionó que sus hijas han tenido que ayudarla “ha sido una semana bien pesada, a pesar que duró cuatro días (…) las niñitas hoy día se separaron, me han ayudado porque ayer de hecho estuve acostada todo el día, no me pude levantar viernes ni sábado, estuve pésimo”.

