Recientemente, José Antonio Neme participó como invitado en el programa de farándula Que te lo digo y aclaró algunos de los roces que ha tenido con figuras de la televisión.

El espacio conducido por Sergio Rojas, Paula Escobar y Luis Sandoval se caracteriza por hacer que sus entrevistados hablen sobre temas polémicos y esta vez, no fue la excepción.

Puesto que, el conductor de Mucho Gusto recordó el roce que tuvo con Roberto Cox cuando ambos estaban en Inglaterra reporteando la muerte de la reina Isabel II para sus respectivos canales.

Cabe recordar que, fue en ese contexto cuando Neme habló sobre Cox y dijo que él estaría aprovechando su estadía en Europa para salir a carretear.

Estos dichos no fueron del agrado del periodista de CHV, ya que rápidamente salió contestar lo siguiente: “Más allá de si era verdad o no, cosa que no es verdad porque trabajamos mucho y terminamos muy tarde y cansados, de verdad no sé si se quiso hacer el chistoso o si quiso ser cahuinero, no sé de dónde sacó el cahuín”.

Tras ello, no se habló más del tema, pero los cibernautas especulaban que no habría una buena relación entre los dos comunicadores.

A raíz de esto, los periodistas de espectáculo le recordaron este encontrón a Neme y le preguntaron si se tenían “mala onda”.

Frente a ello, el animador de Mega contestó “no, ni lo conozco”, luego agregó “ay, todos son tan sensibles en la televisión, no se puede decir nada”.

A mí me importa un soberano pepino

Asimismo, sostuvo que “me han dicho barbaridades y a mí me importa un soberano pepino porque encuentro estamos todos metidos en un electrodoméstico, puede ser una televisión como un microondas. Nada de lo que pase en televisión es tan importante. Esto es todo un show, todo una estupidez”.

En ese sentido, añadió que “me parece a mi, lo digo en serio, que andarse picando porque él otro dijo, la otra me miró feo, es una hue…”

En la misma línea, Escobar aprovechó de decirle que quizás Cox en esa época podría haber estado en pareja y que por eso le podría haber molestado y que había que tener “empatía”.

Tras ello, Sandoval continuó la conversación y dijo que “la gente dice como que se tienen mala”.

A lo que Neme contestó “no le tengo ni mala ni buena, no lo conozco. Lo vi una vez en Londres, buena onda, súper simpático, me saludó y yo lo saludé, me dijo que iba a carretear y eso fue todo”.

Por último, el comunicador cerró la conversación sobre este tema con la siguiente frase: “Si uno está en Londres trabajando, ¿Qué tiene de malo salir a relajarse después de su horario de trabajo?”.