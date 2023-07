Comparte

En los últimos días, Jean Philippe Cretton ha estado en el ojo de la polémica luego de que se confirmara el término de su relación con Pamela Díaz, puesto que ha sido acusado de ser “infiel”, lo cual ha desmentido en varias ocasiones.

Cabe mencionar que, antes de que se hablara del quiebre amoroso con “La Fiera”, se filtró a través de las redes sociales un video donde se le ve al animador besándose con una mujer en una fiesta.

Ahora, el presentador se cansó y subió un video a sus redes sociales llamando a parar el ciberacoso y dio su versión sobre los hechos.

Es injusto

“Me veo en la obligación de hacer este video, algo que no quería hacer. Todos y todas me aconsejan el silencio, que me quede callado, que es una tormenta que va a pasar, pero siento que esto se está yendo de las manos y está agarrando un color que no me parece, que es injusto”, comenzó hablando el animador.

Luego, sostuvo que cree que hay personas con intenciones dudosas que solo quieren que esto sea un “linchamiento público”.

En primera instancia, insistió que en sus 17 años en televisión jamás había estado en la boca de todos y sumergido en el mundo de la farándula, pero que eso cambió cuando se enamoró de su expareja, Pamela Díaz.

En ese sentido, recalcó que tuvieron una relación hermosa y que ella era maravillosa y dijo que “estuvimos casi cuatro años entregándonos al máximo el uno al otro, en absoluta fidelidad por parte de los dos. Y eso me consta y la Pamela lo sabe. Por parte de los dos una absoluta fidelidad. En mi caso personal, de una entrega a una relación que fue muy importante para mí, muy”.

Asimismo, sostuvo que se entregó al máximo para que las cosas funcionaran para ambos.

Cometí el error…

Por otra parte, el animador aprovechó el espacio y reconoció su error y dijo que se equivocó al haber estado con alguien en un espacio público, puesto que dañó a la “Pame”.

“Cometí el error de haberme expuesto públicamente y con esto hice daño a la Pame. Esto, después de haber terminado la relación. Si fue muy pronto o no, se las doy todas, absolutamente cuestionable, se las doy todas. Pero, eso fue, darle un beso a una persona en un espacio público”, aclaró.

Tras ello, enfatizó en que los medios de comunicación están divulgando información falsa sobre lo que pasó y comentó que “todo lo demás que se está diciendo es falso, es grave, es hiriente. Hay paneles de la farándula que hablan sin siquiera chequear la información”

Asimismo, agregó que “me da vergüenza tener que estar en la boca de personas que históricamente han hecho de su vida un espectáculo farandulero y hoy día hablan desde un púlpito de reflexión sobre lo que se debe o no se debe hacer. Esto está superando cualquier tipo de límite”.

En la misma línea, dijo que todas estas especulaciones le podrían traer problemas en el ámbito laboral, ya que afectan directamente su imagen personal.

Detener el ciberacoso

En tanto, Jean Philippe hizo un llamado a que pararan el ciberacoso y los comentarios de odio, puesto que ha tenido que aguantar todo tipo de ofensas en el último tiempo.

“He tenido todos estos días que aguantar ofensas de todo tipo, riéndose sobre mi depresión, han dicho lo que han querido sobre mi estado de salud mental. Mi familia está siendo acosada”, explicó.

Además, comentó que hasta dijeron que intentó victimizarse con la muerte de su abuela.

Finalmente, recalcó que él y Pamela tienen claro todo lo que sucedió y concluyó que “si la intención es lincharme, sí es decir ‘otra persona de la televisión que tiene que salir’, háganlo, pero háganlo jugando limpio, porque lo que están haciendo ahora es una mariconada”.

Revisa el video completo de Jean Philippe Cretton