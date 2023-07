Comparte

Desde que Sebastián Ramírez ingresó a la casa de Gran Hermano, algunos cibernautas han puesto en la palestra su actual situación como padre y lo han criticado arduamente.

Durante esta mañana, el icónico personaje por primera vez habló sobre este tema en la pantalla mientras entablaba una conversación con Francisco Arenas y Constanza Capelli, la cual no fue de su agrado.

Todo comenzó cuando el participante de 61 años le preguntó a “Tatan” si era papá y él contestó rápidamente que no le gustaba hablar sobre el tema y que no entraría en detalles.

Tras ello, Pancho dijo “cuando uno no habla del tema, tiene culpa que cargar”, a lo que Coni completó y aseguró que a veces no se habla porque se prefiere cuidar a los hijos y no exponerlos.

Recordemos que, la comediante Valentina Saini ha hecho saber a través de sus redes sociales que Sebastián es el padre de su hija y ha bromeado con la cantidad de dinero que pagaría el chico reality.