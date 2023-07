Comparte

Daniel Fuenzalida confesó la verdad sobre su lejanía con los canales tradicionales en Me Late Digital y su respuesta sorprendió a los televidentes.

En el programa, los panelistas debieron contestar las preguntas de sus seguidores y en ese momento, el animador se vio obligado a revelar la razón por la que no habría llegado ni a Canal 13 ni a TVN.

“Daniel, ¿es verdad que tú querías ser el animador del matinal del 13, pero no te eligieron por ser muy farandulero?”, esta fue la pregunta que recibió de una espectadora.

A lo que él contestó lo siguiente: “Es verdad, yo quería animar el matinal de Canal 13, bueno cualquier matinal y efectivamente, en el comité se dijo ‘no, es muy farandulero’. Hace un par de meses me pasó lo mismo”.

En la misma línea, reveló que “en TVN me pasó lo mismo, me querían para un programa, y en el directorio dijeron: ‘no es muy farandulero, y se junta con ese niño Sergio Rojas’. Entonces, por culpa de Sergio yo no he podido avanzar en mi carrera televisiva”.

Cabe mencionar que, el conductor reconoció que este estigma lo ha dejado fuera de proyectos en los que le gustaría participar.

Luego, aprovechó el tema de conversación y lanzó una broma sobre su cercanía con el periodista de espectáculo “cuando me asocian a Sergio Rojas, yo muero al tiro. Voy por el voto del jefe de programación, voy por el voto de otro gerente, voy al directorio y dicen ‘no, es amigo de Sergio Rojas’”.

Frente a ello, Rojas no se quedó callado y le contestó de forma muy amigable “te digo una cosa, gracias a eso, te has convertido en el animador A de este canal , gracias a eso, mira a dónde estás”.