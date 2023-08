Comparte

Este domingo se vivió una intensa jornada al interior de Gran Hermano, puesto que se dio a conocer el nombre del noveno eliminado de la competencia.

Con 88,59% de los votos del público, Lucas Crespo tuvo que abandonar “la casa más famosa del mundo”.

Sin duda esta eliminación no dejó indiferente a nadie, puesto que hubo algunos que celebraron su salida, mientras que otros la lamentaron profundamente.

Una que no quedó al margen fue Francisca Maira, con quien el tiktoker tuvo un incipiente romance en el encierro.

Esto, puesto que la modelo hizo una íntima confesión al respecto de la relación que tuvieron.

En primera instancia, comentó que posiblemente “estuvo enamorada”, sin embargo, más tarde explicó “que me atraiga alguien es muy difícil, para mí. Que me entretenga, que lo pase bien, sí, pero me aburro rápido”.

Asimismo, aclaró “no era para nada mi tipo, pero era lo que estaba disponible en el mercado. La gente puede creer lo que quiera, pero no hubo sexo”.

Por último, enfatizó en que durante toda su estadía ella le habría explicado que lo de ellos nunca sería algo más que una amistad.

“Yo quería pasarlo bien, me atraía él en muchas cosas, pero solo como amigo. Desde el día uno siempre le dije que no iba a estar con él en ninguna relación y esto es para pasarlo bien, pero hay gente con la que tienes conexión por el rato, no más”, cerró.