Un ácido comentario fue el que emitió Anita Alvarado, luego de que fuera invitada al programa de YouTube «Sin Editar», de Pamela Díaz.

Fue en este donde la denominada ‘geisha chilena’ reveló que no tenía amigos del mundo de la televisión, y que además habría un rostro que no soportaría nada.

«El que me cae como el ho… es el Elfenbein, el Julián, lo encuentro hipócrita, cínico, mentiroso. Es que hay gente que puede ver actitudes«, fue parte de lo que expresó Alvarado en la oportunidad.

¿El origen de su mala onda? De acuerdo a la emprendedora, su molestia viene de un comentario que le hizo el animador, cuando participaba en ‘Pasapalabra’.

¿Qué respondió Julián Elfenbein?

Este sábado pasado el programa «Me Late» se contactó con el comunicador de CHV, donde le preguntaron sobre las palabras de Alvarado, situación a la cual Julián le bajó el perfil.

«Jamás podría decirle a una invitada en mi programa algo así. Es absurdo, no recuerdo eso y si era así, una broma, no lo recuerdo, pero jamás podría decir eso a un invitado«, fue parte de lo que expresó el animador.

Luego continuó: «Fueron más de 1.200 capítulos en 6 años sin parar de Pasapalabra. No recuerdo, insisto, en eso, en todo caso. Además, Pasapalabra, tu sabes, no hay comerciales, ¡plop! Es grabado, lo sabes que no hay comerciales«.

