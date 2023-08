Comparte

Todas las semanas hay discusiones por la comida al interior de Gran Hermano y esta vez, los cibernautas descubrieron a la persona que se estaría apoderando de los alimentos.

Según un registro publicado en Twitter, se puede ver a Rubén repartiendo el almuerzo de hoy, sin embargo, a muchos les llamó la atención que a dos platos le puso más porción de pollo, el cual escasea en “la casa más famosa del mundo”.

Sin duda este momento generó varias reacciones entre los seguidores del reality, ya que algunas participantes habrían sospechado de ello en varias ocasiones.

Recordemos que Rubén desde el inicio del programa ha tomado el bando de la cocina y es el encargado de repartir las cantidades de comida para sus compañeros.

“No puedo con este tipo, cómo Gran Hermano no le dice nada”, “Se mete a la cocina para estar separando la comida”, “Detestable”, “Vergüenza me da”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Revisa el video de Rubén aquí