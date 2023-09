Comparte

Este domingo se vivió una intensa jornada al interior de Gran Hermano, puesto que estuvo marcada por la eliminación y la fuerte discusión de Fran y Cony.

Como es de costumbre, Julio César Rodríguez aprovechó que estaban los familiares de los concursantes en el estudio y les hizo algunas preguntas para sus redes sociales.

En ese sentido, el animador se acercó al sector donde estaban los familiares y amigos de Fran, quien fue la eliminada de la semana, y dejó que una de sus amigas diera su opinión, la cual no fue del agrado de los seguidores del programa.

“Buenas señores, ya Francisca, si sales te vamos a estar esperando si no cornete para la Cony”, comentó “la guaren”, una amiga de la recién eliminada.

Sin duda sus palabras generaron varias reacciones entre los fanáticos de Cony, ya que vieron su frase como una amenaza y además, criticaron duramente a JC por avalar la violencia.

“JC no fuiste capaz de decir un no a la violencia”, “Y no dijo nada ahí Julito”, “Que vergüenza de conductor”. “JC doble estándar”, “El animador del año”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de “la casa más famosa del mundo”.

