Este domingo Fran Maira se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano y luego de su encierro ha dado varias entrevistas.

En conversación con TiempoX, la joven se refirió a la posibilidad de ingresar al nuevo espacio de telerrealidad de Canal 13 llamado “Tierra Brava”.

“Hasta el minuto no me he metido ni a mi correo, solamente me he dedicado a subir cosas a mi Instagram”, comenzó diciendo.

Tras ello, dio a entender que no tendría intenciones de ingresar al espacio de la competencia “en Canal 13 no he visto nada… y por lo que escuché, son puros famosos, ya hay varios confirmados, entonces creo que va a estar interesante”.

Por último, dejó en claro que ella por el momento no piensa cambiar de estación televisiva.

“La verdad es que yo soy fiel a Chilevisión”, cerró.