Comparte

Durante esta mañana los televidentes de Contigo en la mañana se sorprendieron al ver en la animación a Julio César Rodríguez y Karina Álvarez.

Todo esto, porque los conductores habituales, Monserrat Álvarez y Roberto Cox estarían con complicaciones médicas, por lo que no han podido asistir al canal.

Respecto a ello, Julio César Rodríguez se refirió a la carga laboral y bromeó con la situación “ayer terminó Gran Hermano a las 2 de la mañana y estoy acá desde las 6 am. Llego acá y la Monse y Roberto Cox enfermos. Todos enfermos, ‘ay, me comí una lechuga y me cayó mal’ y aquí estoy yo, trabajando”.

Tras ello, Álvarez comentó lo siguiente: “Están todos enfermos, es verdad. Roberto me escribió a las 5 de la mañana, a esa hora sonó mi celular”.

Finalmente, la animadora sostuvo que estaba muy preocupada por Cox “le estoy preguntando cómo está, estoy preocupada por su estado de salud”.