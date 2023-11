Comparte

Esta semana se vivió un terremoto al interior de Tierra Brava, ya que la llegada de Angélica Sepúlveda fue muy controversial.

En ese sentido, antes de que la chica reality se enfrentara a su primera competencia en el encierro, Karla Constant decidió preguntarle cómo llegaba a este nuevo desafío.

Frente a ello, “la fierecilla de Yungay contestó “fue muy grato el recibimiento, vengo solo a competir, a ganar, a darnos el tiempo también de conocer a todos los chicos que están acá. Si a alguien le caigo mal, es problema de ellos”.

Luego, la animadora le preguntó a los demás cómo veían la llegada de Angélica y una que contestó fue Pamela Díaz.

Hay solo una Fiera

“No tengo mucho que opinar de ella, porque no la conozco y no sé si tenga tantas ganas de conocerla”, comenzó diciendo Díaz.

Tras ello, agregó “sentí que no había llegado nadie, así que espero que en la semana se haga más notar y tendrá que ganarse el protagonismo y aquí hay una sola ‘Fiera’, entonces es como difícil que haga algo bueno”.

“Me parece divertido cuando dice que cuando llegó que todos la quisieron, pero yo no lo vi en ningún momento. Había cuatro personas esperándola y somos 16. Me parece bien que se adapte un poquito”, añadió.

La veo como más buena onda

Por otra parte, Karla le preguntó a Arturo Longton, con quien Angélica tuvo varias rivalidades en el programa 1810.

“Si suma o no al grupo, en términos de competencia, habrá que verlo ahora, porque igual hace muchos años que no compite. Sí tengo que dejar en claro de que era una gran competidora en el pasado. No sé ahora, porque han pasado más de 10 años”, dijo Arturo.

Finalmente, expresó que ahora la ve más madura, dejando entender que en esta oportunidad puede que no se llevan tan mal “hay que verla en acción y no sé, pero yo la veo como más buena onda, hay que ver qué pasa. Está más madura, parece. Pero por lo menos, estos minutos, han sido más o menos agradables”.