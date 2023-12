Comparte

Continúan las polémicas en torno a Gran Hermano y esta vez los protagonistas son Sebastián Ramírez y Francisco Halzinki, más conocido como “el experto en reality”.

Todo esto, porque el comunicador en una entrevista con Página 7 comentó lo que fue la participación del chico reality en Gran Hermano y al parecer sus dichos no fueron del agrado de él.

A raíz de ello, “Tatan” aprovechó su Instagram para realizar sus descargos y solicitar que ya no siguieran hablando de él.

“Oye que paja este we… que siempre habla mierda de mí, el experto en tu..cómo se llama este we… que se cree experto en reality y nunca ha entrado a uno, es un experto en we…”, comenzó diciendo el exjugador.

Tras ello, aclaró que no estuvo presente en la final de la competencia porque no le pagaban por eso “yo no fui a la cuestión porque a mi no me gusta la tele, me gusta cuando me pagan y si no me pagan, no voy, es eso (…) me da lo mismo, ya hice la pega, todos están con trabajo y me alegro mucho”.

En la misma línea, se refirió a las pifias del público cuando mencionaron su nombre y felicitó a la ganadora “otra cosa también, felicitar a la Cony, mira yo no me voy a dejar llevar si me pifian 50 personas que van a ver a la Cony al estudio, a mi no me llega nada eso y los que me conocen saben”.

Asimismo, agregó “hay miles de especulaciones por el motivo que ganó la Cony, muchas ya las sabe yo no voy a decir nada, me cae bien la flaca, siempre me cayó bien, si discutimos es porque así es el reality”.

Finalmente, continuó con su discurso y se refirió al actual manager de Cony “oye weo… deja de hablar de mí, no me interesas, eres amigo del Suro otro we…, me da lo mismo que se coman entre ustedes”.

“Paren de hablar de mí y de hacerme la vida imposible, tranquilo, gracias a dios hay pega y a mi me van a seguir llamando de los realities sí o sí, me llamaron de Tierra Brava y no voy a entrar porque las grabaciones terminan ahora”, cerró.