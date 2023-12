Comparte

Sin duda estos días han sido una locura para Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, puesto que luego de seis meses encerrada en Gran Hermano se ha enfrentado con el público.

En tanto, la chilota participó en un react especial de Claudio Michaux y habló sobre diferentes episodios que vivió en “la casa más famosa del mundo” y de sus planes a futuro.

En ese sentido, la exjugadora reveló que le gustaría llevar su humor y comedia un poco más lejos, por lo que le gustaría tomar algún curso.

“La gente sabe que yo no tengo un estudio de actuación ni de comedia ni de nada, yo me hago la media lesa nomás. Y a la gente le gusta mi picardía chilota. Así que yo creo que hoy en día hacer reír a la gente es muy difícil, en estos tiempos”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó “a la gente de la isla le gusta, ahora me voy a preparar. Ojalá y si alguien me invita. Me gustaría más adelante hacer un curso con gente que ya tenga sus conocimientos porque de eso se trata, uno tiene que tener una base. Porque a lo mejor hay muchas ideas pero con una base es mucho más fácil. Así que podríamos lanzarnos y hacer un merequetengue”.

Finalmente, la oriunda de Chiloé recordó una vez Gustavo Becerra la invitó a telonearlo en su show de comedia.

“Me invitó a compartir escenario en Castro, con este chico Chupeta para Vocé. Y ellos estaban en un eventos allá y bueno, me contactaron y me invitaron a hacer una colaboración allá a compartir escenario y yo fui de telonera y 15 minutos me subí”, cerró.