Comparte

Tras tener a los artistas urbanos AK420, Flor de Rap, Marcianeke y Loyaltty invitados en sus capítulos anteriores, esta semana la periodista Rayén Araya entrevista a la actriz y cantante Karla Melo.

En el espacio, que fue transmitido en vivo el martes recién pasado para toda Latinoamérica en el Twitch de Amazon Music, y que se retransmitirá en Canal 13 este sábado en horario de trasnoche, la figura de telenovelas como “Preciosas” y "Gemelas" y series como “El reemplazante” lucirá su lado musical, que este 2023 hemos visto crecer exponencialmente.

“Este año he estado en grandes escenarios, creo que es el año en que he crecido más en la música. Pero siempre siento que estoy partiendo, que aún no llego”, confiesa la artista, que no sólo cantó el himno de la Teletón, “Dime qué soñarías”, que escribió junto a Denise Rosenthal, sino que además lanzó su primer álbum, titulado “Latina”, donde destacan temas como “Por ti”, “Romance Ilegal”, “Virgo” y “Solo contigo”.

“Estoy preparando unos videos, unos feat. con Loyaltty y con Jordan. Se vienen unos shows masivos en el verano, como la Fonda Permanente y el Trotamundos de Quilpué. Además, me acabo de ganar un premio Musa como artista proyección, lo que me tiene muy contenta”, agrega Karla, que define su género musical como “tropical latina”.

Y aunque la intérprete de canciones como “Voh no sabí querer” y “Pan pan vino vino” parece estar totalmente abocada a la música, no descarta regresar a la actuación.

“Artísticamente sigo fluida, tengo una serie que pronto va a salir y aceptaré una teleserie si el guión me gusta”, adelanta.

“Rompe CL”, quinto capítulo este sábado en horario de trasnoche, después de “Socios de la parrilla” y la reemisión de “Buscando a Dios”, por las pantallas de Canal 13.