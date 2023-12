Comparte

Sin duda la llegada de Daniela Aránguiz revolucionó la casona de Tierra Brava y se ha robado gran parte de la atención de los televidentes.

Esta vez la expanelista de Zona de Estrellas en una conversación con Daniela Castro, la Guarén y Fran Undurraga entregó detalles sobre su relación con Luis Mateucci fuera del encierro.

Asimismo, la comparó con su pasado matrimonio con Jorge Valdivia, con quien comenzó su amorío a los 19 años.

“¿Sabí lo que me pasó con él? Como me casé muy pendeja, tenía 19 años, y a los 23 tenía dos hijos, como que no viví (...) con este Luis hacíamos cosas de pendejos”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó sobre Valdivia “nunca salía a carretear antes con mi mino, no era amiga de sus amigos; era una hueá muy rara”.

“Era como la mina hueona que estaba en la casa cuidando a los niños y mi casa, y haciendo pan amasado (...) era como mi carrete el fin de semana”, añadió.

“Cuando todas mis amigas estaban carreteando con todo, yo estaba amasando pan amasado”, sostuvo.

Luego, expuso que con Luis volvió al pasado e hizo cosas que jamás había podido disfrutar “de repente me vi con Luis viviendo cuestiones de cabra chica (...) y me empecé a acostumbrar, no me di ni cuenta y ya tenía llaves del departamento, las del auto, toda la hue...”.

“Nunca hemos peleado”, aseguró Aránguiz y posteriormente, salió a conversar con él al patio para que le aclarara sus sentimientos y confesó que la había extrañado todo este tiempo.