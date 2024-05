Comparte

En el último episodio de “Podemos Hablar” estuvo presente Catalina Pulido y habló con Julio César Rodríguez sobre diferentes temas.

En la instancia, el animador le preguntó cómo se llevaba con Raquel Argandoña, a lo que ella contestó con toda sinceridad.

“Yo no me llevo mal, yo pensaba que nos llevábamos estupendo con Raquel”, comenzó diciendo Pulido.

“Yo creo que Raquel con la única mujer que realmente puede trabajar a la par es con Patricia”, agregó.

Luego, explicó “a pesar de que es una muy buena profesional, ella tiene un rollo con eso. No sé si es con compartir el escenario, la amistad con Patricia, no lo sé ni me interesa saberlo”.

En la misma línea, recordó cuando trabajaron juntas en “Las viejas julias” y aseguró que ahí se llevaban bien y que no tuvieron problemas.

Por último, expuso que cuando a Patricia Maldonado fue desvinculada de Mega, Raquel habría hecho un comentario innecesario.

“Yo no sé si podría hacerle eso a una amiga, sobre todo en una situación tan delicada”, cerró.