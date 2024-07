Comparte

Continúan los conflictos al interior de “¿Ganar o servir?” y esta vez las protagonistas fueron Botota Fox y Sabélo.

Todo esto, porque luego de la discusión de Gala y Oriana, Sabélo fue a preguntarle sobre lo ocurrido a la española-venezolana.

Frente a ello, Botota alzó la voz y le recomendó a su par que no se metiera “déjate tú de armar cahuines. No estés preguntando h… si sabes lo que puede ocurrir, te lo estoy dando como un consejo”.

“¿Cahuinera a mí, tú que te dedicaste toda tu carrera a armar cahuines y hablar de los demás?”, le contestó rápidamente la argentina.

Claramente, la comediante no se quedaría atrás y continuaría con la discusión “no te voy a responder porque no te voy a dar ni un minuto de pantalla. Tú me estás acompañando a mí, me faltaba un payaso, yo soy la reina del circo”.

Ante eso, Sabélo le recordó su trayectoria “me conoces hace 10 años, no me corrijas. Yo soy cuática y brígida de verdad, más que tú, y sabes que las dos llegamos a las manos. No te hagas la hue… porque en ‘The Switch’ pasó y va a volver a pasar”.

“Este es mi noveno reality, no estoy recién llegando y soy internacional, y vos planteaste que vine acá a acompañarte como el arroz, así que no me busques que me vas a encontrar”, agregó.

“Simplemente estoy dando mi opinión, nada más”, se limitó a contestar Botota, a lo que la trasandina agregó “me parece perfecto, pero no te la había pedido”.

Finalmente, Botota intentó bajarle el perfil a la situación y lanzó la siguiente frase entre risas: “No voy a perder plata por levantarte la mano. Te espero afuera”.