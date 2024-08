Comparte

Pangal Andrade, conocido por su participación en distintos realities, ha estado aprovechando sus días libres en el centro de ski Nevados de Chillán. Durante su estadía, ha compartido momentos en redes sociales, donde se le puede ver disfrutando de la nieve y relajándose en un bar de la zona.

Acompañándolo en esta escapada invernal se encuentra Austin Palao, compañero de reality de Andrade. Ambos han compartido diversas historias en Instagram, mostrando cómo están disfrutando del paisaje nevado y de las actividades del lugar.

Momentos en pareja y revelaciones sobre su vida personal

Una de las personas que también está acompañando a Pangal es su pareja, la periodista argentina Melina Noto. En una de las historias que subió a Instagram, se les puede ver juntos, sonrientes, con un paisaje que destaca una cascada y la nieve de fondo.

Es importante mencionar que el oriundo del Cajón del Maipo ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Sin embargo, en Ganar o Servir reconoció: “Me veo casado, me veo teniendo familia” con Melina.

“Yo creo que ya es ahí”

Por su parte, la comunicadora argentina señaló previamente, en conversación con Agricultura, que se proyecta con Pangal Andrade. “Llevamos cuatro años pololeando y cinco años desde que nos conocemos así que es una relación larga. Yo creo que ya es ahí (tener una familia)”, dijo en el programa Fuera del Área de la emisora.

Junto a lo anterior, reconoció: “Yo no tengo peleas, por ahí la pelea es quién elige (qué ver) en la televisión, que siempre me gana él, pero más que eso no peleamos”.

“Vamos a vivir juntos a fin de año que es la idea. Cuando me termine el closet, que fue mi condición”, declaró en el programa Melina Noto.

