Recientemente, Michelle Carvalho y Waldo Villarroel se robaron gran parte de la atención en el reality “Gran Hermano”.

Todo esto, porque en medio de una conversación de Cami Andrade y Waldo, la brasileña intervino con una inesperada declaración.

“No he mostrado de dónde vengo, creo que he sido un hu… normal. A mi juicio, creo que puedo dar mucho más, pero me falta entrar en confianza, estoy como al 50 por ciento”, estaba comentando el “huaso”.

Frente a ello, la modelo expresó “Waldo, si yo gano el reality, te dono la mitad del premio. Estoy hablando en serio”.

Tras ello, ambos extendieron sus manos e hicieron una especie de “trato”, mientras él seguía sorprendido.

“Michelle Carvalho… eso no me lo esperaba de ella, la persona con quien menos he hablado. Al principio pensé que lo que se decía de ella, era verdad, que era mala”, reconoció Waldo.

Finalmente, Carvalho explicó que ella haría eso con Waldo, puesto que se conmovió con su historia, ya que él busca ganar para ayudar a su madre que tiene un tumor cerebral.