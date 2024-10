Comparte

A pesar de que el reality “Palabra de honor” aún no ha sido transmitido, ya han varios rumores sobre los jugadores.

Bajo ese contexto, en Que te lo digo, Luis Sandoval reveló que Miguel “Negro” Piñera ya habría renunciado al programa.

En tanto, detallaron que solamente habría pasado una noche en el encierro, puesto que no le gustaron las actividades, ni los participantes.

Asimismo, mostró una foto donde sale el artista con un seguidor en el Aeropuerto de Lima, Perú.

“Esto fue en el aeropuerto de Lima… se le acercó harta gente al ‘Negro’ Piñera para pedirle un saludo, una fotografía y él se habría ido de ‘tarro’”, comenzó diciendo el comunicador.

“Dijo que no daba más, que estaba cansado, que no le gustaban las duchas de agua fría, que no le gustaban los participantes, y que efectivamente no le gustó el encierro y por eso, habría decidido renunciar”, detalló.

En la misma línea, agregaron “tengo entendido, que había muchas actividades al interior del encierro, porque un día puede significar una semana en tiempo de televisión en pantalla”.

Cabe recordar que, este nuevo reality tiene como temática el mundo militar, por lo que los jugadores pondrán a prueba su disciplina y destrezas físicas.