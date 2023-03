Comparte

Denis Moncada Colindres, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, respondió a las declaraciones emitidas por el Presidente Gabriel Boric en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana, que se celebra en Santo Domingo.

En la instancia el Mandatario chileno señaló: "No es aceptable de parte nuestra callar ante la dictadura familiar de Ortega y Murillo en Nicaragua que acaba de privar de su nacionalidad a 94 opositores y deportar a más de 200 presos políticos".

Tras los dichos, el canciller nicaragüense manifestó en medio de su intervención: "Exigimos al presidente Boric, de Chile, respeto para el Gobierno y el pueblo de Nicaragua".

Junto con lo anterior, manifestó que "no debe utilizar a Nicaragua como plataforma para demostrar su traición al pueblo chileno y su entrega al imperio norteamericano y sus aliados".

Pese esto, Moncada destacó: "Las relaciones históricas, fraternas y solidarias entre los pueblos de Chile y Nicaragua, no serán rotas por su actitud antilatinoamericano y caribeño".

Finalmente, el canciller nicaragüense reiteró: "Presidente Boric, exigimos respeto a nuestro Estado, respeto a nuestro gobierno, respeto al pueblo nicaragüense".

"Esta verborrea que no se traduce en respeto"

Finalizadas una serie de reuniones bilaterales, el jefe de Estado respondió a Mondaca. Citando al poeta Vicente Huidobro, declaró: "‘El adjetivo cuando no da vida, mata’.Creo que esta verborrea que no se traduce en respeto por el propio pueblo, finalmente no construye nada".

"Solo puedo decirle al canciller de la República de Nicaragua que nosotros sí respetamos a su pueblo. Y lo respetamos tanto que de hecho le ofrecimos nacionalidad a 94 nicaragüenses que ellos expatriaron y le quitaron el derecho de nacionalidad", cerró Boric.