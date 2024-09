La Guardia Costera de Estados Unidos ha dado a conocer las primeras imágenes de los restos del sumergible Titan, hallados en el fondo del océano Atlántico tras la trágica implosión que cobró la vida de sus cinco ocupantes el 18 de junio de 2023. El sumergible se encontraba en una misión para explorar los restos del Titanic cuando perdió contacto con su equipo de apoyo, el buque Polar Prince.

El video difundido por la Guardia Costera muestra el cono de la cola del Titan y otros fragmentos esparcidos en el lecho marino, tal como los encontraron los equipos de rescate luego de cuatro días de búsqueda. Las autoridades concluyeron que el sumergible sufrió “una implosión catastrófica”, la cual ocurrió poco después de haber perdido el contacto.

Uno de los últimos mensajes enviados por la tripulación del Titan, según los reportes presentados por la Guardia Costera, fue: “Todo bien aquí”. Minutos después, se produjo la implosión a casi cuatro kilómetros de profundidad.

Este lunes, la Guardia Costera inició una audiencia pública que se extenderá por dos semanas, con el objetivo de determinar las causas de la tragedia. Durante el primer día de la audiencia, se revelaron preocupaciones previas sobre la seguridad del casco del sumergible.

Tony Nissen, exdirector de ingeniería de OceanGate, la empresa responsable del Titan, declaró que en 2019 ya había alertado sobre la integridad de la nave, lo que eventualmente le costó su puesto. Según Nissen, el CEO de OceanGate, Stockton Rush, minimizó las advertencias sobre posibles daños en el casco. Rush fue una de las víctimas del accidente junto con el explorador británico Hamish Harding, el submarinista francés Paul-Henri Nargeolet y los empresarios Shahzada Dawood y su hijo Suleman.

Las autoridades presumen que los cinco ocupantes murieron instantáneamente debido a la presión del océano, que supera las 380 veces la presión atmosférica a esa profundidad.

