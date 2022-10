Comparte

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cuestionó la disposición de diálogo que tienen organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que "reivindican el uso de la violencia" en el sur del país.

"Pareciera ser que la Coordinadora Arauco Malleco y otras organizaciones que reivindican el uso de la violencia en la Macrozona Sur tuvieron mejor voluntad de diálogo en el Gobierno del expresidente (Sebastián) Piñera que con este Gobierno", manifestó el subsecretario Monsalve en el programa "Días Contados" del canal Vía X.

Junto a esto, dijo que "estuvieron más dispuestas a conversar y a sentarse con el gobierno de derecha que con un gobierno de izquierda o de centroizquierda".

"Las organizaciones que ejercen violencia y son las responsables de los hechos de violencia rural, han definido su política, que es conocida y pública, no están por el diálogo, no estuvieron, no están por el proceso constituyente tampoco y su política es muy clara: el ejercicio de la fuerza y de la violencia para retomar el control del territorio", señaló.

En esa línea, indicó que la detención del líder de la CAM, Héctor Llaitul, no cambia la política que tienen. "Puede haber alterado la forma en que se organizan, se despliega y desarrolla su estrategia, pero su línea política yo creo que no varía en nada", sostuvo.

Exministra Vega declarará como imputada por llamada a Llaitul

Por otro parte, el subsecretario Manuel Monsalve se refirió a la declaración que deberá entregar la exministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, tras la llamada que realizó su asesora a Héctor Llaitul.

Al respecto, dijo que "me cuesta comprender cuál sería la tipificación del delito, para ser franco, pero si la justicia nos cita a declarar y entiendo que así va a ser, por supuesto que vamos a declarar".

"Yo por lo menos no tengo ningún antecedente que aportar a esa investigación. No solo porque no tuve conocimiento del llamado, salvo una vez que se conoció públicamente, y tampoco porque haya ni estado presente ni tenido conocimiento de esa conversación, ni porque yo hubiese podido participar en alguna conversación; entonces no tengo antecedentes que aportar", aseveró.